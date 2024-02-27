بعد إدانته في تهمة الاعتداء.. برشلونة يزيل ألفيس من قائمة أساطيره

المصدر: البيان

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قرر نادي برشلونة الإسباني، إزالة اسم داني ألفيس نجم الفريق الكتالوني الأسبق، من قائمة الأساطير الخاصة بالبلوغرانا.

وأدين ألافيس في تهمة الاعتداء الجنسي، حيث أصدرت محكمة برشلونة حكمه ضده بمعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، إلى جانب تغريمه ماليًا لصالح الضحية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قررت إزالة اسم داني ألفيس من قائمة الأساطير الخاصة بالنادي الكتالوني، بعد ثبوت التهمة عليه.

وتضم قائمة أساطير برشلونة 102 لاعبًا من الذين سبق لهم ارتداء قميص النادي الكتالوني، منذ تأسيسه 29 نوفمبر 1899، يأتي على رأسهم المؤسس جوان جامبر، كما تضم أيضًا كلا من جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وهم أخر المنضمين حديثًا للقائمة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، إن قرار إزالة اسم داني ألفيس من قائمة أساطير برشلونة تم إخاذه منذ فترة طويلة، إلا أنه بمجرد صدور الحكم ضد النجم البرازيلي بشكل رسمي، قام النادي الكتالوني بتفعيل هذا القرار بصفة رسمية.

ويعتبر ألفيس هو أحد النجوم السابقين لنادي برشلونة، حيث سبق وخاض بقميص النادي الكتالوني 408 مباراة، في مختلف البطولات التي نافس عليها الفريق على مدار 8 مواسم ونصف، كما توج البرازيلي بالعديد من الألقاب رفقة برشلونة، بينها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، و6 ألقاب دوري، و4 مرات كأس ملك إسبانيا.

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