حالة وحيدة يستمر بموجبها تشافي في قيادة برشلونة

المصدر: البيان

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رغم إعلانه الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، إلا أن معادلة جديدة ظهرت مؤخرا ربما تدفع مدرب تشافي هيرنانديز، على تغيير قراره.

ووفقا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن قرار رحيل تشافي عن برشلونة يمكن أن يتغير، وفقًا لما ألمح له بعض المقربين منه.

ونقل "التشيرينغيتو" عن مقربين من تشافي، قولهم: "في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما قد يحدث".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العودة المحتملة لجوردي كرويف إلى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ستساعد تشافي كثيرًا على التفكير في البقاء، كما أكد البرنامج أن استمرار ثقة خوان لابورتا رئيس برشلونة في بقاء ديكو بمنصب المدير الرياضي، سيجعل تشافي يرفض تغيير رأيه وسيصر حينها على المغادرة من دون تردد.

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