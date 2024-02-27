مستغلاً الحضور السياسي.. باريس يجري محاولة أخيرة مع مبابي بدعوة قصر الإليزيه

المصدر: البيان

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يخطط باريس سان جيرمان لإجراء محاولة جديدة، من أجل إفساد انتقال كيليان مبابي، إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن لديه اتفاق بشأن الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، تلقى مبابي دعوة للمشاركة في حفل عشاء رسمي، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه.

وسيتواجد في الحفل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، بالإضافة إلى تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن ممثلي نادي باريس سيستغلون تواجد مبابي في الحفل للتحدث معه حول إعادة النظر في قرار الرحيل عن النادي الفرنسي، والانضمام إلى ريال مدريد.

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