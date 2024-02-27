منع كاميرات «نتفليكس» من دخول فالنسيا بسبب فينيسيوس جونيور

المصدر: البيان

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نفى فالنسيا، أمس الإثنين، وجود نية لدخول كاميرات منصة "نتفليكس" الأمريكية، خلال مواجهة المواجهة المقبلة أمام ريال مدريد، يوم السبت.

وكانت تقارير أشارت إلى أن منصىة "نتفليكس" ستكون حاضرة في ميستايا يوم السبت، لمحاولة التقاط لقطات ما بعد عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لمعقل الخفافيش بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له الموسم الماضي في نفس الملعب.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كان من المفترض أن يكون جزءا من التصوير الذي تقوم به "نتفليكس" مع فينيسيوس جونيور، وسينتهي به الأمر في سلسلة وثائقية سيتم بثها العام المقبل.

ومع ذلك، فقد رفض فالنسيا دخول كاميرات الشركة الأمريكية لتجنب حدوث أي مشاكل.

واتخذ فالنسيا هذا القرار لتجنب خلق قصة تظهر مشجعيه على أنهم عنصريون، بينما في الموسم الماضي، لم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من المشجعين الذين تصرفوا بطريقة غير لائقة، وقد تم تحديدهم وجاري محاكمتهم، بحسب الصحيفة نقلاً عن مصادر داخل فالنسيا.

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