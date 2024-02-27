مغرور ومستفز.. هجوم فرنسي على إنريكي بسبب مبابي

المصدر: البيان

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هاجم عدد من نجوم منتخب فرنسا السابقين قرار لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، باستبدال كيليان مبابي خلال مباراة رين، مساء الأحد الماضي، في الدوري الفرنسي.

وصرح كريستوف دوجاري مهاجم الديوك المتوج بمونديال 1998: "موقف إنريكي استفزازي، ويتعامل بغرور شديد جدًا، لا أفهم كيف يستبدل أخطر لاعبي الفريق بدلاً من تصحيح طريقة لعبه!".

وأكد دوجاري عبر قناة RMC سبورت: "أعتقد أن لويس إنريكي لا يحب مبابي وطريقة لعبه، ولا أعرف هل ذلك بسبب غرور إنريكي ورغبته في أن يكون النجم الأوحد أم بسبب اختلاف فلسفته الإسبانية".

وواصل: "إنريكي وظف مبابي في كل مراكز الهجوم، وعندما وضعه على مقاعد البدلاء كان لدى اللاعب رغبة في إثبات أنه الأقوى وسيساعد الفريق على الفوز بالطريقة التي يريدها، لكن إنريكي لديه مطلق الحق والحرية في استبدال مبابي نسبيًا، لأنه لم يقدم أداء جيدا خلال المباراة".

من جانبه قال جيروم روثين: "لقد كان إنريكي حريصًا على كسب ود مبابي، والتأكيد أن العلاقة بينهما جيدة للغاية، وأنه له مطلق الحرية في التحرك داخل الملعب".

وأضاف: "لكن تصريح إنريكي بأنه حان الوقت للتعود على اللعب من دون مبابي غير مفهوم، لأنه لم تكن له نفس وجهة النظر في وقت سابق".

وأشار إيمانويل بيتي نجم تشيلسي وبرشلونة السابق: "مبابي يتسم باحترافية شديدة، وسيقدم أفضل أداء لديه حتى نهاية الموسم قبل أن يغادر".

وتساءل بطل كأس العالم 1998: "لكن ما هو النادي الكبير في أوروبا الذي يتصرف بهذه الطريقة مع نجمه؟ لا أجد ناديًا بالفعل يتعامل هكذا".

وختم بيتي: "تصريحات لويس إنريكي تعزز انطباعي عنه منذ اليوم الأول له مع باريس سان جيرمان، وهو أنه لا يحب مبابي على الإطلاق".

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