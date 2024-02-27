زين الدين زيدان يلمح إلى وجهته المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، أنه يود العمل في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وبقى زيدان بدون عمل بعد ولايته الثانية في ريال مدريد، والتي استمرت بين 2019 و2021، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بالعديد من الأندية والمنتخبات الأوروبية.

وقال زيدان، خلال حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي عن مارتشيلو ليبي مدربه السابق في يوفنتوس: "كمدرب تعلمت الكثير من ليبي، وكارلو أنشيلوتي".

وأضاف "كان ليبي أول مدرب يؤمن بي حقًا، وأحضرني إلى يوفنتوس، وأصبحت اللاعب الذي كنت عليه بفضله".

وعن إمكانية عمله في الدوري الإيطالي، كشف: "لم لا؟ أي شيء يمكن أن يحدث وأود أن أدرب في إيطاليا يومًا ما".

وأتم "حاليًا لست أعمل في التدريب، لكن لم لا أعمل في إيطاليا؟ أنا أحب إيطاليا وأحب عشق الجماهير للكرة هناك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز