برشلونة يضيف 7 كيلوغرامات من العضلات لجسد لامين يامال

المصدر: البيان

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أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الأخصائيين في فريق كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني يعملون بجهد مع النجم الشاب لامين يامال لإكسابه 7 كيلو غرامات إضافية من الكتلة العضلية.

وكتبت الصحيفة الإسبانية أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق مقتنع بقدرات اللاعب الشاب «16 عاماً» بشدة، ولكنه يخشى عليه وكذلك الأخصائيين البدنيين في النادي من مصير أنسو فاتي وبدري وغافي، حيث ضعف الكتلة العضلية في أجسادهم جعلهم عرضة بشكل كبير لتكرار الإصابات، مما يغيبهم عن المباريات لفترات طويلة ويهدد بفقدانهم لمستقبلهم الكروي.

وجاء في التقرير المنشور على موقع الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن اللاعب خضع لتدريبات وكورس بدني زاد خلاله طوله بقدر 2.5 سنتيمتر، إضافة لتقوية عضلات الفخذين والظهر والعضلات المحيطة بالركبة وعضلة السمانة، الأمر الذي زاد من كتلته العضلي في الإجمال 7 كيلوغرامات.

وقالت الصحيفة إن البرنامج ذاته خضه له اللاعب بيدري لزيادة كتلة عضلية تقيه من الإصابات المتكررة وتعطيه قدرة أكبر على التعامل مع الالتحامات.

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