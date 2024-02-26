جماهير ريال مدريد تحتفل مبكرًا بقدوم مبابي

المصدر: البيان

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احتفل جمهور ريال مدريد، مبكرًا بكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قبل انتقاله المحتمل إلى صفوف الميرنغي، بداية من الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "آس" مقطع فيديو لبيع أوشحة لجمهور ريال مدريد أمام ملعب سانتياغو برنابيو، تحمل اسم وصورة مبابي، رغم أنه لا يزال لاعبا في باريس حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مبابي تقدم بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، لحماية صوره وعلاماته التجارية المختلفة، ومنها الجمل الشهيرة التي يرددها، بهدف منع استغلال علاماته التجارية، حتى لا يتربح أحد من ورائه.

وسبق أن نوهت إذاعة "مونت كارلو"، أنه في حالة انتهاك حقوق مبابي من قبل أي متجر، سيكون من حق اللاعب الفرنسي، تقديم شكوى قانونية ضده.

ولم تهتم جماهير ريال مدريد بهذه الأمور، حيث أظهرت شعورها بسعادة شديدة، لاقتراب انضمام النجم الفرنسي مبابي إلى صفوف الميرنغي، كونه يعتبر النجم الأهم والأبرز حاليًا في عالم كرة القدم، مع النجم النرويجي الشاب آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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