ميسي ينقذ إنتر ميامي من السقوط (فيديو)

أنقذ ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، فريقه من السقوط في فخ الخسارة أمام لوس أنجلوس جالاكسي، بالجولة الثانية من عمر الدوري الأمريكي، اليوم الإثنين.

أحرج أصحاب الأرض، ميسي ورفاقه كثيرًا حيث أضاع لاعب الوسط ريكي بوج ركلة جزاء في الدقيقة 13، وواصل لوس أنجلوس جالاكسي نشاطه حتى سجل ديان يوفيليتش الهدف الأول في الدقيقة 75.

لكن ماركي ديلجادو لاعب وسط لوس أنجلوس جالاكسي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 88، ليستغل ميسي ورفاقه النقص العددي أفضل استغلال.

واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع، نجح خلالها ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 92 بعد تبادل الكرة مع زميله جوردي ألبا.

ورفع إنتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، بينما حصد لوس أنجلوس جالاكسي أول نقطة في مباراته الأولى بالدوري الأمريكي.

وفي لقاء آخر أقيم فجر الإثنين، تعادل ناشفيل مع ضيفه نيويورك ريد بولز بدون أهداف، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

