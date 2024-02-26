ليفربول بطل كأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: لندن - د ب أ

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توج فريق ليفربول، أمس، بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه على تشلسي 1 -صفر بعد التمديد على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل قائد ليفربول الهولندي، فيرجيل فان دايك، هدف الفوز في الدقيقة 118 عندما ارتقى لكرة برأسه من ركلة ركنية ليودعها في الشباك.

واللقب هو العاشر لليفربول في البطولة ليعزز رقمه القياسي، ويحافظ بالتالي على أمله في إحراز الرباعية في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيتركه في يونيو المقبل.

وخاض ليفربول المباراة مثقلاً بعدد كبير من الإصابات أبرزها لنجمه المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى أربعة لاعبين مؤثرين وهم الأوروغوياني داروين نونييس، والمدافع ترنت ألكسندر أرنولد، والمجري دومينيك سوبولاي، والبرتغالي ديوغو جوتا.

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