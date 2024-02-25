صلاح يغيب عن ليفربول في نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي

المصدر: وكالات

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‬‬سيغيب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن مباراة فريقه في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم ضد تشيلسي اليوم الأحد.

وأعلن ليفربول عن تشكيلة الفريق لمواجهة تشيلسي عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، والتي شهدت غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة أبرزهم صلاح الذي غاب عن مباراة لوتون السابقة في الدوري المحلي.

وسيفتقد الفريق أيضا لجهود حارس المرمى أليسون بيكر، بالإضافة إلى ترينت ألكسندر-أرنولد وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي وجويل ماتيب وديوجو جوتا وكورتيس جونس.

وأبلغ كلوب الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي قبل مواجهة لوتون "أليسون غير متاح، إنها إصابة عضلية ولا نعرف مدى طول فترة غيابه ولكن بالتأكيد لن يعود في الوقت المتوقع.

"ثم لدينا ديوجو يعاني من مشكلة في الركبة وهو غير متاح، وكورتيس يعاني من مشكلة في العظام والأربطة وغير متاح أيضا".

وأضاف المدرب الألماني "بالنسبة لديوجو سيستغرق الأمر شهورا بالطبع، بالنسبة لكورتيس...فإن الأيام مهمة أيضا أثناء الإصابات لتقييم الوضع، فاليوم الخامس ثم العاشر هي أيام مهمة عندما تقيم الإصابة مرة أخرى، لأن كل لاعب يتفاعل بطريقة مختلفة".

وكانت آخر مرة فاز فيها ليفربول بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسم 2021-2022 الذي شهد أيضا رفعه كأس الاتحاد الإنجليزي بينما أخفق الفريق بصعوبة في تحقيق ثلاثية من الألقاب عندما حل ثانيا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن كلوب قراره بالرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم.

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