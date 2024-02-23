بعد حريق في مبنى سكني..تأجيل كل مباريات كرة القدم بمدينة فالنسيا الإسبانية

المصدر: وكالات

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تأجلت كل مباريات كرة القدم التي كان من المفترض أن تقام في مدينة فالنسيا الإسباني بعد وفاة أربعة اشخاص وفقدان آخرين في حريق بمبنى سكني أمس الخميس.

وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة أنه اتخذ هذا القرار بناء على طلب من نادي فالنسيا الذي كان من المقرر أن يخوض مباراته أمام غرناطة غدا السبت.

كما جرى تأجيل مباراة دوري الدرجة الثانية في المدينة بين ليفانتي وأندورا.

وقال روبين باراخا مدرب فالنسية " إنه يوم تتراجع فيه كرة القدم، هناك أشياء في الحياة أكثر أهمية".

وأضاف :"يجب أن نظهر التضامن في هذا الوضع وأن نشكر كل الأشخاص الذين ساعدوا في منع الوضع من أن يصبح كارثيا كما كنا نخشى".

وذكرت رابطة الدوري الإسباني إنه سيتم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا في كل مباريات هذا الأسبوع.

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