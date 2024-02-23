ليفربول ينتظر حتى اللحظات الأخيرة لحسم مصير صلاح من موقعة تشيلسي

المصدر: وكالات

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ينتظر نادي ليفربول حتى اللحظات الأخيرة لحسم مصير هدافه المصري محمد صلاح من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي بعد غد الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأكد بيب لايندرز، المدرب المساعد لليفربول، اليوم الجمعة، أن موقف صلاح لن يتحدد إلا قبل فترة وجيزة من المباراة نظرا لمعاناته من إجهاد عضلي.

وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز أمام تشيلسي بسبب الإصابة أيضا.

وقال لايندرز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "دوم وداروين ومو (صلاح)... علينا حقا أن ننتظر وضعهم... أمامنا يومان آخران، مران اليوم ومران غدا، وسنرى في اللحظة الأخيرة إذا كان بإمكانهم المشاركة".

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