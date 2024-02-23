بعد حريق فالنسيا.. تأجيلات محتملة في الدوري الإسباني وريال مدريد يصدر بيانًا

المصدر: وكالات

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طلب ناديا فالنسيا وليفانتي، تأجيل مباراة كل منهما، بعد الحريق الذي دمر مبنى وملحقاً بحي نو كامبانار في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا، وخلف 4 قتلى حتى الآن.

ومن المقرر أن يحل فالنسيا، ضيفًا على غرناطة، غدًا السبت، في الجولة 26 من عمر الليغا، بينما يستضيف ليفانتي أندورا في نفس اليوم، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وقدم الناديان، اليوم الجمعة، تعازيهما لأسرة وأصدقاء الضحايا، وأعلنا أن الفريقين سيلتزمان بدقيقة صمت قبل الجلسات التدريبية.

ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن حريق أحد المباني في فالنسيا، 4 أشخاص حتى الآن، في ظل عدم تمكن رجال الإطفاء، من الوصول للجزء الداخلي من المبنى المنكوب، في حين أن عدد الأشخاص المفقودين يبلغ حاليًا 14.

وقدم ريال مدريد، تعازيه في ضحايا الحريق، ونشر ريال مدريد، بيانًا، أظهر فيه النادي ورئيسه ومجلس إدارته "فزعهم العميق" وأعربوا عن تضامنهم مع الأشخاص المتضررين ومع جميع سكان فالنسيا، كما تمنى الفريق الملكي الشفاء العاجل للمصابين.

ونشب الحريق الخميس في مبنى بحي نو كامبانار في فالنسيا، لأسباب غير معروفة، إلا أن رجال الإطفاء يرجحون أنه بدأ من الطابق الخامس وامتد سريعاً لباقي الطوابق ثم لملحق تابع للمبنى الرئيسي.

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