ليفربول مع سبارتا براغ التشيكي.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات متوازنة

المصدر: وكالات

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أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

سبارتا براغ التشيكي ضد ليفربول الإنجليزي

أولمبيك مرسيليا الفرنسي ضد فياريال الإسباني

روما الإيطالي ضد برايتون الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد رينجرز الأسكتلندي

فرايبورج الألماني ضد ويستهام يونايتد الإنجليزي

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد أتالانتا الإيطالي

ميلان الإيطالي ضد سلافيا براغ التشيكي

كارباكا أجدام الأذربيجاني ضد بايرليفركوزن الألماني

وكانت 8 أندية تأهلت مباشرة إلى دور الـ 16 بعدما تصدرت الترتيب في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية هي ليفربول، وويستهام يونايتد، وفياريال، وبايرن ليفركوزن، وبرايتون، وجلاسكو رينجرز، وأتالانتا، وسلافيا براغ.

وبالإضافة إلى ذلك، صعدت 8 أندية أخرى إلى دور الـ 16 بعد تجاوزها الدور الأول لمرحلة خروج المغلوب، الذي جرى بين الأندية الحاصلة على المركز الثاني في مجموعاتها بدور المجموعات للبطولة، والفرق التي نالت المركز الثالث في الدور ذاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي، والفرق الثمانية هي ميلان، وبنفيكا، وأولمبيك مرسيليا، وسبورتنج لشبونة وروما، وفرايبورج، وكاراباكا أجدام، وسبورتنج براجا.

وتنص لائحة البطولة على أنه لا يحق لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما البعض في دور الـ 16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا، وفي حالة التعادل في مجموع المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية.

ومن المقرر أن تجرى جولة الذهاب في السابع من مارس المقبل، فيما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع، علمًا بأن قرعة دور الثمانية سوف تسحب في 15 من الشهر ذاته، أما المباراة النهائية تقام على ملعب (أفيفا) بالعاصمة الأيرلندية دبلن 22 مايو المقبل.

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