غوارديولا: انتظروني مدربًا في كأس العالم

المصدر: البيان

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أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه يتمني تدريب إحدى المنتخبات في كأس العالم خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه لا يعلم متي سوف تتحقق هذه الأمنية.

وقال غوارديولا لشبكة "ESPN": "أرغب في اللعب بكأس العالم أو بطولة أوروبا أو كوبا أمريكا، لا أعرف متى، بعد 5 أو 10 أو 15 سنة، لكني أود أن أشارك في كأس العالم كمدرب".

وحقق بيب نجاحاً مذهلاً بتدريب الأندية حيث كانت البداية مع برشلونة ثم بايرن ميونخ ومانشستر سيتي حاليًا، وتوج معها بكل الألقاب الممكنة".

وفي شأن آخر، قال غوارديولا أن اللاعب الوحيد الذي يتمني تدريبه من مانشستر يونايتد هو ماركوس راشفورد لأنه يرى أنه أكثر لاعب منظم، يلعب بين صفوف خصم فريقه الحالي (اليونايتد).

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