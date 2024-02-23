بعد تتويجه بكأس آسيا.. قطر تكافئ لوبيز بعقد جديد

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، توقيع عقد جديد مع الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر، يستمر بموجبه مع العنابي حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وجرى توقيع العقد بمقر الاتحاد، ووقع عن الاتحاد القطري لكرة القدم منصور محمد الأنصاري الأمين العام، ووجه الاتحاد القطري لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني، الشكر إلى نادي الوكرة برئاسة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني على دعمهم للمنتخب القطري، مؤكدًا أن ذلك ليس بغريب على النادي منذ موافقته على تولي المدرب ماركيز لوبيز مهمة قيادة العنابي في نهائيات كأس آسيا قطر 2023.

وتنتظر الإسباني لوبيز مباراة مهمة أمام منتخب الكويت 21 مارس المقبل بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي يتصدرها العنابي بـ 6 نقاط، وتضم بجانبه منتخبات الكويت والهند وأفغانستان.

وكان الإسباني ماركيز لوبيز قاد العنابي للفوز بكأس آسيا 2023 عقب فوزه على الأردن 3-1 في المباراة النهائية، التي جمعتهما على استاد لوسيل 10 فبراير الجاري، ليتوج منتخب قطر باللقب القاري الثاني توالياً بعد نسخة 2019 بالإمارات.

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