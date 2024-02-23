ليفربول ومانشستر يونايتد.. إنجلترا تتأهب بعد رحيل توخيل عن بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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باتت الأندية الإنجليزية في حالة تأهب قصوى، بعد قرار بايرن ميونخ برحيل مدربه توماس توخيل عن تدريب الفريق، بنهاية الموسم الجاري 24/23.

وسبق لتوخيل العمل في إنجلترا، حيث تولى تدريب تشيلسي وقاد البلوز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021.

وبحسب صحيفة "تلغراف" الإنجليزية، هناك اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع توخيل سواء من جانب الأندية أو اتحاد الكرة الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول سيواجه منافسة شرسة مع بايرن ميونخ للتعاقد مع تشابي ألونسو، لذلك قد يصبح توخيل خيار متاح.

وقالت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يبحث كذلك عن مدير فني جديد، في حين أن استمرار غاريث ساوثغيت مدربًا لمنتخب إنجلترا بعد بطولة أوروبا، بات محل شك.

وقد يغادر توخيل بايرن ميونخ قبل نهاية الموسم، إذا لم يتأهل البافاري أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق الإيطالي فاز بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ 16.

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