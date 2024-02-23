ثاني أكثر الأندية دفعًا للرواتب.. ميسي ما زال يتقاضى راتبًا من برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت قائمة الرواتب المحدثة للأندية بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، لتشهد مفاجأة تخص نادي برشلونة، الذي ما زال يدفع رواتب للاعبين رحلوا عن صفوفه.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الأندية الأكثر دفعًا للرواتب، بواقع 505 مليون يورو، بعد باريس سان جيرمان المتصدر بـ 529 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن السبب وراء ارتفاع قائمة رواتب برشلونة، هو تأجيل دفع الرواتب خلال فترة فيروس كورونا، نتيجة الوضع الاقتصادي غير المستقر الذي مر به النادي الكتالوني، مما أجبره على تأخر سداد رواتب اللاعبين، وهي المدفوعات التي ما زال يسددها البلوغرانا حتى الآن.

وجاء على رأس قائمة الرواتب التي مازال يسددها برشلونة خلال الفترة الحالية، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البرسا السابق، وجوردي ألبا، وسيرخيو بوسكيتس، بجانب لاعب الفريق الحالي فرينكي دي يونغ، ونيكولا ميروتيك لاعب فريق كرة السلة السابق.

ولهذا السبب لا تزال فاتورة رواتب النادي الكتالوني تتضمن رواتب للاعبيه السابقين، وعلى الرغم من رحيل هؤلاء والعديد من اللاعبين الآخرين أصحاب الرواتب المرتفعة، إلا أن برشلونة لا يزال غارقًا في أزمته الاقتصادية.

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