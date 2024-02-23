على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يستعد لبيع 6 لاعبين في انتقالات الصيف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يجهز مسؤولو نادي برشلونة، لقرار جريء، سيتم اتخاذه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف حل الأزمة المالية للنادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة ما زال يعاني من أزمة مالية، ويحاول تخفيض الأجور بقيمة 57 مليون جنيه استرليني، بطلب من رابطة الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وضع برشلونة المالي واحتمالية تعرضه للحظر الأوروبي يزداد سوء، وبالتالي خطة النادي الكتالوني هي التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق.

وأكدت الصحيفة، إن برشلونة يدرس التخلي عن 6 لاعبين من صفوفه الصيف المقبل، لمحاولة الهروب من الأزمة المالية، وهم روبرت ليفاندوفسكي، وفرينكي دي يونغ، وغافي، ورافينيا، ورونالد أراوخو، وبيدري.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تعلم أن الخروج من هذه الأزمة، سيكون بالتخلص من لاعبين أصحاب جودة عالية ممن يتقاضون رواتب كبيرة، لذلك يأتي في مقدمة القائمة المقترحة، ليفاندوفسكي وغافي ودي يونغ.

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