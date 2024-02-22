وفاة مدرب سان جرمان السابق البرتغالي أرتور جورجي

المصدر: أ ف ب

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توفي البرتغالي أرتور جورجي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي السابق والذي قاده للفوز بلقب الدوري عام 1994، الخميس عن 78 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنت عائلة ونادي الراحل.

وقالت عائلة جورجي في بيان نشرته وسائل الإعلام البرتغالية "ببالغ الحزن تعلن عائلة أرتور جورجي براغا دي ميلو تيكسييرا عن وفاته هذا الصباح في لشبونة بعد صراع طويل مع المرض. لقد وافته المنية بسلام محاطا بأحبائه".

جورجي الذي كان لاعباً واشرف على تدريب منتخب بلاده وناديي بنفيكا وبورتو، تسلم المهام الفنية في سان جرمان بين عامي 1991 و1994 وثم لبضعة أشهر موسم 1998-1999.

وأشاد سان جرمان بـ "الرجل ذو الشارب الشهير" و"المثقف والمتحدث بالفرنسية".

من ناحيته، قال الرئيس السابق لنادي العاصمة ميشال دونيزو "أرتور جورجي هو أعظم مدرب عرفته".

وتابع "متعمق، مثقف، عاطفي، استراتيجي، لا يساوم... معه نما باريس سان جرمان بسرعة كبيرة".

وتعاقد جورجي مع سان جرمان قادما من بورتو بعد شراء قناة "كانال بلوس" للنادي الفرنسي بهدف جعله قوة ضاربة بوجه منافسه اللدود مرسيليا. تحت اشرافه فاز الفريق الذي كان يضم حينها كوكبة من النجوم (البرازيلي ريكاردو، دافيد جينولا، الحارس برنار لاما، والليبيري جورج وياه...) بكأس فرنسا عام 1993 وبالدوري في العام التالي.

وضمن سياق متصل، قالت رابطة الدوري البرتغالي للعبة إنها "شعرت بالحزن عندما علمت بوفاة أرتور جورجي، اللاعب البرتغالي الدولي السابق الذي تميز كلاعب ومدرب لنادي بورتو وبنفيكا وأكاديميكا".

فاز مع بنفيكا بأربعة ألقاب للدوري كلاعب. هداف من الطراز الرفيع (215 هدفاً في 316 مباراة)، شارك في 16 مباراة دولية مع البرتغال.

ونشر بورتو الذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري تحت قيادة جورجي عبر موقعه الرسمي "ينعي نادي بورتو فقدان أحد أعظم الشخصيات في تاريخه".

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