الدوري الأمريكي... ليونيل ميسي يراوغ لاعبًا مصابًا (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة إنتر ميامي ضد ريال سالت لايك، لقطة طريفة من جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قام بمراوغة لاعب مصاب.

وقاد ميسي إنتر ميامي لتحقيق الفوز في أولى جولات الدوري الأمريكي لهذا الموسم 24/23، بهدفين دون رد، سجلهما روبرت تايلور ودييغو غوميز.

وشهدت تلك المباراة ظهور النجم الأوروغواياني لويس سواريز، الذي فشل في تسجيل الأهداف، لكنه صنع هدف المباراة الثاني لدييغو جوميز، وصنع ميسي الهدف الأول.

وشهدت أولى مباريات إنتر ميامي هذا الموسم بالدوري الأمريكي لقطة من جانب ميسي، تجاه لاعب ملقى على الأرض متأثرًا بالإصابة، وأثناء انطلاق اللاعب الأرجنتيني بالكرة لمحاولة التسديد فوجئ بلاعب مصاب أمامه ملقى على أرضية الملعب، فقام ميسي بمراوغته لتسديد الكرة، لكن أحد مدافعي الخصم قام بالتصدي لها.

ومن المقرر أن يلاقي إنتر ميامي نظيره لوس أنجلوس غالاكسي، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الأمريكي لهذا الموسم 24/23، 26 فبراير الجاري.

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز