لاتهامه في قضية اعتداء على شابة.. الحكم على داني ألفيس بالسجن 4 سنوات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدرت محكمة برشلونة، حكمًا على البرازيلي داني ألفيس نجم البرسا السابق، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة الاعتداء الجنسي.

وشمل قرار المحكمة، تغريم ألفيس 150 ألف يورو، وفرض أمر تقييدي عليه لمدة 9 سنوات، و5 سنوات تحت الإشراف بداية من لحظة الإفراج.

وواجه ألفيس طلبًا من مكتب المدعي العام بالسجن 9 سنوات، وتعويض الضحية بمبلغ 150 ألف يورو، في جرمة الاعتداء الجنسي، وطالبت النيابة الخاصة التي رفعتها المحامية إستر غارسيا دفاعاً عن الضحية، بأقصى عقوبة منصوص عليها في هذا النوع من القضايا، ضد اللاعب وهي السجن 12 عامًا.

وتم القبض على ألفيس ووضعه في السجن يناير من العام الماضي 2023، لمحاكمته جنائيًا بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي ببرشلونة عام 2022، قبل أن يتم الحكم عليه خلال الساعات القليلة الماضية.

ويعد داني ألفيس ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للألقاب، برصيد 43 بطولة، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فض الشراكة مع البرازيلي بعدما حقق لقبًا مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

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