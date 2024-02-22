البحث عن جاسوس برشلونة.. شركة تفتيش للعثور على الميكروفونات المزروعة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حالة من الشك انتابت مسؤولو نادي برشلونة بوجود جاسوس بينهم نتيجة تسريب كافة تفاصيل الفريق للصحافة

انتابت حالة من الشك مسؤولي نادي برشلونة، والمدير الفني للفريق الأول تشافي هيرنانديز، وكذلك لاعبو الفريق الكتالوني بوجود جاسوس بينهم، نتيجة تسريب كافة تفاصيل الفريق للصحافة ووسائل الإعلام.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، تم الاتفاق مع وكالة مباحث، للعثور عن الميكروفونات المزروعة داخل غرف ملابس برشلونة، وحتى داخل الحمامات بحسب اقتناعهم، من أجل معرفة المتسبب في تسريب أخبار الفريق.

ويظن لاعبو برشلونة، أن تسريب الأخبار يأتي من جانب أحد أعضاء الجهاز المعاون لتشافي، وهو ما يتفق عليه المدرب الشاب أيضًا، الأمر الذي جعل تشافي يعقد اجتماعات الفريق الأخيرة دون حضور أي فرد من جهازه المعاون، لتجنب التسريبات.

وبدأ برشلونة إجراء تحقيقات داخلية خلال الشهرين الماضيين إلا أن مسؤوليه لم يتوصلوا إلى أي نتيجة، واضطر الموظفون إلى تسليم هواتفهم للتأكد من براءتهم، بعد مراجعة محادثاتهم على "واتساب”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى أن تشافي قرر التواصل مع الصحفيين الذين وصلت لهم الأخبار المسربة، من أجل التحقق من اسم الشخص الذي سربها لهم، لكنهم رفضوا الإفصاح عن مصدر معلوماتهم، على الرغم من التهديد بمنعهم من تغطية الأحداث الخاصة بالبرسا.

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