وكيله يكشف.. هل يدرب كلوب بايرن ميونخ؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث مارك كوتشيكي وكيل أعمال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن إمكانية تولي الأخير تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل، بعدما أعلن البافاري خلال الساعات الماضية، رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.

وبرز كلوب كأحد المرشحين البارزين لخلافة توخيل، بعدما أكد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وقال كوتشيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لن يقوم يورغن كلوب بتدريب أي نادٍ أو منتخب لمدة عام بعد هذا الموسم الحالي، ويبقى ذلك دون تغيير".

وسبق لكلوب العمل في ألمانيا، مع فريقي ماينز وبوروسيا دورتموند، وخسر مع الأخير نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 أمام بايرن ميونخ.

ويتصدر كلوب رفقة ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقاد الريدز إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، ونهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز