قبل انتقاله إلى ريال مدريد.. مبابي يظهر في برشلونة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي، في مدينة برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وأخبر مبابي إدارة باريس بعدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي، ورحيله بنهاية عقده، عقب نهاية الموسم الجاري.

والتقطت عدسات كاميرا البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينغيتو"، مبابي متواجدًا في مطار مدينة برشلونة، مع التأكيد على أن اللاعب تواجد من أجل قضاء إجازة قصيرة قبل العودة مرة أخرى إلى باريس.

وكان مبابي على رادار برشلونة في وقت سابق، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.

ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.

وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.

وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".

وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن مبابي سيكون الأعلى أجرًا في صفوف ريال مدريد، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويًا كربح صافي، بخلاف مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس.

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