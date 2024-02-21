غوارديولا عن هالاند: دائمًا لا تنتقد هداف فريقك لأنه سيرد

المصدر: البيان

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أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بمستوى مهاجم فريقه آرلينغ هالاند، بعد تسجيل هدف الفوز أمام برينتفورد.

وكان هالاند سجل هدف فوز السيتيسينز ضد برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي، وبعد المباراة أشاد غوارديولا بمستوى هالاند على الرغم من الظروف الصعبة التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة، والتي أدت لغيابه عن المشاركة مع الفريق لعدة مباريات.

وقال غوارديولا في تصريحاته عن هالاند: "لا تنتقد هداف فريقك أبدًا، لأنه سوف يرد عليك سريعًا بمجهوده عاجلاً أم آجلاً، هالاند دائمًا موجود ويثبت نفسه".

وأضاف: "لقد عاد بعد غياب شهرين، وكان لديه أيام صعبة في الأسبوع الماضي، وفقد جدته، ومع ذلك عاد الآن إلى تسجيل الأهداف".

وأصبح هالاند بهدفه في برينتفورد ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ضد جميع الأندية التي واجهها في مسيرته منذ قدومه إلى مانشستر سيتي، حيث لعب ضد 21 فريقًا وسجل فيها جميعًا.

ولم يفعل هذا الأمر سوى هاري كين مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، حيث سجل مع السبيرز ضد كل الفرق التي لعب ضدها في الدوري الإنجليزي، بإجمالي 32 فريقًا.

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