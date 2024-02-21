يحتوي على قاعة سينما.. راموس يعرض على مبابي شراء منزله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام سيرخيو راموس نجم ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، بعرض منزله على النجم الفرنسي كيليان مبابي، لشرائه.

ويبدو أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد أقترب أكثر من أي وقت مضى، لذلك قام راموس بعرض منزله في مدريد للبيع، على مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن راموس تواصل مع مبابي وعرض عليه شراء فيلا يملكها في حي ألكوبينداس بمنطقة موراليخا شمال مدريد، وهو حي راقي ويتميز بالأمان، ووجود العديد من ملاعب الجولف، ويسكن به الأثرياء فقط، حيث يعد موطن للكثير من الشخصيات العامة، سواء الرياضية أو الإعلامية والسياسية، وعاش فيه من قبل ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، عندما كانوا يلعبون في صفوف ريال مدريد.

ويقع منزل راموس على مساحة 2500 متر مربع، ويتميز بديكور راقي، ويحتوي على مسبحين، وقاعة سينما، ومنطقة ألعاب، وغرفة لياقة بدنية.

وطلب راموس 6 ملايين يورو من مبابي نظير بيع منزله، وينتظر رد الأخير على هذا العرض.

ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.

وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.

وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".

وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن مبابي سيكون الأعلى أجرًا في صفوف ريال مدريد، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويًا كربح صافي، بخلاف مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس.

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