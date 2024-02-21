بايرن ميونخ يعلن موعد رحيل توماس توخيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي بايرن ميونخ، بيانًا رسميًا، يعلن من خلاله رحيل مدربه، توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري 24/23.

وكان بايرن ميونخ تعرض لعدة تعثرات في الفترة الأخيرة تحت قيادة توخيل، أخرها الخسارة 3 مباريات متتالية.

وفي بيان رسمي، أكد بايرن ميونخ أن توخيل سيرحل عن منصبه كمدير فني للفريق الأول، بنهاية الموسم الجاري يونيو المقبل.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد توخيل مع بايرن ميونخ بحلول صيف 2025، إلا أنه اتفق مع إدارة البافاري على الرحيل في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر، أن بايرن ميونخ خسر آخر 3 مباريات خاضها بجميع المسابقات، أخرها أمام بوخوم في الدوري الألماني 2/3، ما جعل رصيد البافاري يتوقف عند 50 نقطة جمعها من 22 لقاء، ويحتل بها وصافة ترتيب البوندسليغا، كما أن هذه الخسارة جعلت بايرن ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني، يبتعد بالصدارة عن البافاري بفارق 8 نقاط.

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