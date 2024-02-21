ألا تخجلون.. دي يونغ ينفجر غاضبًا بسبب «الأكاذيب»

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استغل فرينكي دي يونغ، نجم خط وسط برشلونة الإسباني، ظهوره في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة نابولي الإيطالي ليبث غضبه من وسائل الإعلام.

ويتحضّر الفريقان للاصطدام على أرضية "استاد دييغو أرماندو مارادونا" في إيطاليا لخوض موقعة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويُتداول اسم دي يونغ بكثافةٍ هذه الأيام في الصحف والمواقع والمدونات والبدوكاستات الرياضية.

ويدور الكثير من الحديث عن إمكانية موافقة ابن الـ 26 عاما أخيرا على الرحيل عن صفوف برشلونة، لا سيما في ظل ما يتردد عن عدم رضاه عن ابتعاد الفريق الكتالوني عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وترجّح أقاويلٌ أخرى أن يفضّل برشلونة الاستغناء عن دي يونغ لإفساح مجالٍ كافٍ في سجلات الرواتب من أجل كيليان مبابي، هدّاف باريس سان جيرمان.

وافتتح دي يونغ تصريحاته معترفا، "إنني أشعر بالاستفزاز بعض الشيء في الآونة الأخيرة. أنا غاضبٌ مما تكتبه وسائل الإعلام عموما".

وأكمل صاحب القميص رقم 21، "لقد نُشرت الكثير من الأشياء التي لا تمت للحقيقة بصلة.. إنكم تقولون أشياء غير حقيقية. لا أدري كيف لا تخجلون من أنفسكم لقولها".

واسترسل دي يونغ، "إنكم تتحدثون كثيرا عن عقدي، ووضعي (مع برشلونة)، وراتبي.. والأمر لا يعدو كونه الكثير من الأكاذيب والأوهام".

واستفاض صاحب المباريات الدولية الـ 54 والهدفين الدوليين بشعار المنتخب الهولندي في التعليق عما يتم تداوله إعلاميا بشأن راتبه الحالي، وقال في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "لقد قلتم بأني أجني قرابة 40 مليون يورو (سنويًا) أو ما شابه ذلك، وذلك أبعد ما يكون عن الواقع".

إلا أن دي يونغ، والذي يتواجد في "استاد كامب نو" منذ يناير 2019، رفض الإفصاح عن راتبه السنوي الفعلي.

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