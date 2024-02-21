بعد واقعة الاشتباك.. لفتة طيبة من سون تجاه لاعب منتخب كوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

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طلب سون هيونج - مين قائد منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم من المشجعين الصفح عن زميله لي كانج - إن بعد أن أبدى لاعب الوسط أسفه واعتذاره عن تورطه في مشاجرة بين الثنائي عشية مباراة في الدور قبل النهائي لكأس آسيا.

وشارك سون أمام الأردن وهو يلف إصبعين في يده اليمنى بضمادة في خسارة منتخب كوريا الجنوبية 2 - صفر مما أدى لتمديد انتظار الفريق المستمر منذ 64 عامًا للحصول على لقبه الآسيوي الثالث وإقالة المدرب يورجن كلينسمان.

وأكد الاتحاد الكوري لكرة القدم في وقت لاحق تقريرا لوسائل إعلام بريطانية يفيد بأن لي غادر عشاء الفريق مبكرا مع بعض اللاعبين الأصغر سنا للعب تنس الطاولة مما أدى إلى مشاجرة مع سون الذي اعتبر هذا العشاء فرصة للتواصل والوحدة قبل المباراة.

وأصيب سون مهاجم توتنهام هوتسبير بخلع في إصبعه أثناء التفريق بين اللاعبين.

وتعرض لي لاعب وسط باريس سان جيرمان لانتقادات شديدة في كوريا الجنوبية حيث يظل سون اللاعب الأكثر شعبية في البلاد.

وقال سون في منشور على موقع إنستجرام اليوم الأربعاء "لقد أجرى كانج - إن مراجعة صادقة لتصرفاته وقدم اعتذارا مخلصا لجميع لاعبي المنتخب الوطني بما فيهم أنا".

وتابع: "لمنع كانج - إن من ارتكاب مثل هذه التصرفات الخاطئة مرة أخرى، سيتولى اللاعبون الكبار في المنتخب الوطني رعايته بشكل خاص لمساعدته على التطور والنضوج ليصبح شخصا أفضل، كانج-إن يمر بوقت عصيب منذ تلك الواقعة وأطلب منكم جميعا أن تسامحوه بقلب كبير".

وفي منشور على موقع إنستجرام، قال كانج إنه سافر إلى لندن للاعتذار لسون شخصيا.

وأضاف "في ذلك اليوم، فعلت شيئا لم يكن من المفترض أن أفعله أبدا على العشاء، بالنظر إلى الوراء مرة أخرى كان شيئا لم يكن من المفترض أن أفعله أبدا، وأنا نادم عليه بشدة، لقد وعدت الجميع بأن أتصرف بطريقة أكثر لياقة مع زملائي الأكبر سنا وأود أن أشكرهم مرة أخرى على قبول اعتذاري".

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