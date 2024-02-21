ناد عربي يعلن ضم كيليان مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن ناد عربي بطريقة مازحة، عن ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تقرر رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع انتهاء عقده.

وأعلن النصر الكويتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ضم مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان، حيث قام بنشر فيديو ساخر تم إنشائه عن طريق الذكاء الاصطناعي يظهر فيه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الأوروبية، ويعلن رحيل مبابي عن باريس.

وقال رومانو في الفيديو: "رسميًا انتهى كل شيء بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان”، وبعدها ظهر في الفيديو مبابي بقميص النصر الكويتي.

ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.

وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.

وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".

وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".

يذكر أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأبلغ مسؤولي النادي الفرنسي برحيله عقب نهاية عقده الموسم الجاري.

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