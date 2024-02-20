تغريم مدرب شيفيلد يونايتد عقب انتقاد حكام بسبب شطيرة

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد مبلغ 11500 جنيه إسترليني (14537 دولارا) بسبب تصريحات أدلى بها بشأن حكام مباراة فريقه في الهزيمة أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي.

وكان وايلدر في غاية الاستياء من القرارات التحكيمية خلال الخسارة 3-2، وأشار في تصريحاته عقب المباراة إلى أن الحكام يتخذون قرارات ضد فريقه.

كما اتهم مساعدا للحكم بعدم الاحترام لاستمراره في تناول شطيرة بينما حاول وايلدر التحدث إلى الحكم توني هارينجتون بعد المباراة.

وتم اتهام وايلدر بانتهاك المادة "ئي 3.1" فيما يتعلق بتصريحاته عقب المباراة التي قال الاتحاد الإنجليزي إنها تشكل "سلوكا غير لائق بما أنها تشير ضمنيا إلى التحيز أو تهاجم نزاهة الحكم أو الحكام بشكل عام أو الإضرار بسمعة اللعبة".

وذكر بيان الاتحاد الإنجليزي أن وايلدر قبِل الاتهامات الموجهة إليه وأن لجنة تنظيمية مستقلة فرضت الغرامة.

وشعر وايلدر بالغضب بعدما اضطر حارس مرمى الفريق إيفو جربيتش للخروج بسبب ارتجاج في المخ إثر التحام مع جون-فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الذي لم يحصل على إنذار.

وقال وايلدر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "هذا أداء آخر سخيف من الحكم. قال لي حكم من الدوري الإنجليزي الممتاز وكان صادقا للغاية ‭‭'‬‬استعد لأن كل قرار متقارب سيتخذ ضدك، كل (قرار) تتساوى فيه الفرص بنسبة 50 إلى 50 سيكون ضدك‭‭'‬‬".

"كل قرار صعب يكون ضدنا. أنا لا أنظر إلى آخر عشر مباريات فقط، الأمر يتعلق بفترة أطول، من قبل أن أحضر إلى هنا.

"ربما يكون التفكير (الخاص بالحكام) هو ‭‭'‬‬لن يستمروا لوقت طويل في هذه الدرجة (الدوري الممتاز)، وربما أقوم بالتحكيم للفريق الآخر في العام المقبل، لذلك لا أود إحباط الكثير من الناس‭‭'‬‬".

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير في الدوري برصيد 13 نقطة من 25 مباراة.

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