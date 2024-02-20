تسريب بنود عقد مبابي مع ريال مدريد بعد اجتماع الدوحة السري

المصدر: البيان

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تسربت مؤخراً تفاصيل جديدة بشأن العقد الذي وُقع بين النجم الفرنسي كيليان مبابي ونادي ريال مدريد، بعد اجتماع سري أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن عقد مبابي مع النادي الملكي يمتد حتى صيف عام 2029، حيث يتضمن راتبًا ثابتًا يصل إلى 14 مليون يورو، وبجانب الراتب الثابت، سيتلقى مبابي مكافأة توقيع قدرها 40 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل اللاعب على 100% من حقوق الصور التي وقعها قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

ومع ذلك، من المتوقع أن يذهب جزء من حقوق الصور التي سيوقعها بعد انضمامه للنادي الإسباني إلى ريال مدريد، حيث سيحصل النادي على 20% من هذه الحقوق بينما سيبقى 80% للعب.

فيما يتعلق بالمحادثات السرية، أُكدت التقارير أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أقر في الاجتماع السري الذي عُقد في الدوحة هذا الأسبوع بأنه كان على علم بانضمام مبابي إلى نادي ريال مدريد بنسبة 100%.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي قد سجل 32 هدفاً في 31 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم مع نادي باريس سان جيرمان، وصنع 7 أهداف أخرى خلال 2،619 دقيقة من المشاركة.

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