رونالدو أفضل منك.. جماهير الصين تواصل انقلابها على ميسي

المصدر: وكالات

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أثار فيديو نشره النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) جدلا واسعا في الساعات الماضية بين المشجعين في البلد الآسيوي، بعدد تجاوز المليونين من التعليقات والتفاعلات.

وتعرض قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي لم يتمكن من لعب مباراة ودية مع إنتر ميامي في هونج كونج بسبب آلام عضلية في الرابع من فبراير، لانتقادات من بعض المستخدمين الذين يعتقدون أنه لم يعتذر بما يكفي.

وفي مقطع الفيديو، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي لميسي على موقع (ويبو)، يوم الاثنين الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي للصين (13:00 ت ج)، يوضح مهاجم إنتر ميامي أنه لم يلعب المباراة لأسباب صحية، ونفي التكهنات حول غيابه لأسباب سياسية.

وفي التعليقات التي تم نشرها على المنشور، انتقد بعض المستخدمين ميسي (36 عاما) لعدم اعتذاره صراحة عن غيابه عن المباراة الاستعراضية، في حين دافع آخرون عن أنه ليس مضطرا للاعتذار عن غيابه للإصابة.

وأثر هذا الجدل بشدة على صورة ميسي في الصين، وأشعل التنافس على شبكات التواصل الاجتماعي بالبلد الآسيوي بين قائد الألبيسيليستي وكريستيانو رونالدو، حيث اعتبروا أن النجم البرتغالي كان أكثر احتراما للجماهير الصينية لأنه اعتذر قبل ذلك عن عدم تمكنه من خوض مباراة ودية مع فريقه النصر السعودي بسبب الإصابة، في 24 يناير الماضي.

كما تسببت هذه الأزمة في إلغاء مباراتين وديتين كان من المفترض أن يخوضهما المنتخب الأرجنتيني في مارس المقبل في مدينتي بكين وهانجتشو (شرق).

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