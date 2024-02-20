اقتراح جديد لاستمراره.. مودريتش يرافق أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعتبر الموسم الجاري هو الأخير للنجم الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، الذي جدد عقده الصيف الماضي لمدة عام واحد فقط، تكريمًا له على مسيرة العطاء خلال مشواره مع الميرنغي على مر 12 عامًا.

وكان مودريتش أساسيًا خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد، لكن هذا الموسم بات ملازمًا لمقاعد البدلاء، وبدأ النجم الكرواتي أساسيًا في 15 مباراة فقط هذا الموسم، من أصل 36.

وبحسب صحيفة "ذا أتليتك" الإنجليزية، يحاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الحفاظ على خدمات مودريتش بعد نهاية عقده مع الميرنغي الموسم الجاري، حيث عرض على اللاعب الكرواتي الانضمام لجهازه المعاون، حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة، أن أنشيلوتي قدم إلى مودريتش هذا العرض منذ حوالي شهرين، وكان اللاعب ممتنًا لهذه الفرصة لكنه رفضها في البداية، وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مورديتش ليس نهائيًا، وسيدرس الاقتراح من جديد.

ويحظى مودريتش بمكانة كبيرة داخل ريال مدريد، كونه قائد الفريق وأحد أعمدته الأساسية على مدى سنوات، علاوة على رفضه عروض مغرية للرحيل عن صفوف الريال الصيف الماضي، وتمسك بالبقاء مع الميرنغي حتى آخر وقت في مسيرته.

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