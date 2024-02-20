ظهر بقميص منتخب المغرب.. تفاصيل زيارة فينيسيوس لمدينة مراكش (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خطف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الأنظار، خلال زيارته لمدينة مراكش المغربية لمشاركته في أنشطة خيرية.

وكان فينيسيوس توجه إلى مراكش مباشرة بعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو التي انتهت بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنجم البرازيل أثناء زيارته إحدى المؤسسات التعليمية هناك برعاية جمعيته الخيرية، وبتعاون مع منظمة "اليونسكو" بصفته سفيرًا للنوايا الحسنة.

وقام فينيسيوس أيضًا بزيارة لمؤسسة "الشرف" بمنطقة الازدهار بحي "جليز" في مراكش، حيث التقى عددًا من التلاميذ وشاركهم مباراة كرة قدم خماسية، وسط استقبال وترحيب كبير بالنجم البرازيلي.

وخلال هذه الزيارة، ظهر فينيسيوس يرتدي قميص منتخب المغرب، الذي يعود إلى أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، عندما تبادل اللاعبان القميص عقب ودية البرازيل والمغرب التي أقيمت قبل عدة أشهر، وانتهت بفوز أسود الأطلس 1/2.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن عددًا من نجوم ريال مدريد، سيظهرون في مراكش خلال الساعات المقبلة، للمشاركة في حفل خاص بمدينة "أكفاي" السياحية.

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