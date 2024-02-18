صراع ثنائي على خطف نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي

المصدر: وكالات

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صوب أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي أنظاره باتجاه النجم الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله عن فريق العاصمة بنهاية الصيف المقبل.

وفي حين أن كافة التقارير قد أشارت إلى أن العملاق الإسباني ريال مدريد هو الأقرب لضم اللاعب إلا أن إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قد أشارت في تقرير لها أمس إلى أن ممثلي مبابي على اتصال مستمر مع ريال مدريد، في الأيام الماضية، ولكنهم يتواصلون أيضا مع مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير، أن أحد ممثلي مبابي، تواجد في مدينة مانشستر، يوم الإثنين الماضي، واجتمع مع بعض ممثلي بطل أوروبا.

وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وحاول باريس، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي قرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل، وأبلغ ناديه بذلك وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

من جانبها أكدت شبكة "ESPN" العالمية، أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، قرر الرحيل عن فريقه في الصيف المقبل، للانضمام إلى ريال مدريد مجانا.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الصيف، وأبلغ المهاجم الفرنسي إدارة ناديه بأنه سيرحل مجانا في الصيف المقبل.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت "ESPN"، أنه من المقرر أن يعلن الفرنسي عن قراره بالانضمام إلى ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

بينما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة مبابي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة "أن موقف ريال مدريد واضح للغاية بشأن هذا الأمر، حيث أن الإدارة لا تريد أن تتسبب الصفقة أو أي شيء آخر في التأثير على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

كما أشارت إلى أن مبابي يرفض أيضا الإعلان عن أي شيء أثناء مشاركة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، خشية أن يلتقي الفريق الباريسي مع ريال مدريد في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

يذكر أن كليان مبابي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادما من موناكو في أغسطس 2017.

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