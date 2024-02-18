الدوري الفرنسي.. "البديل" مبابي يقود سان جرمان لتعزيز صدارته

المصدر: أ ف ب

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واصل المهاجم الدولي كيليان مبابي هوايته التهديفية عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني لفريقه باريس سان جرمان في مرمة مضيفه نانت 2-0 السبت على ملعب "لابوجوار" في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل مبابي الهدف الثاني بعد 16 دقيقة من دخوله مكان الدولي الإسباني ماركو أسنسيو من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه (62) رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح المدافع الدولي لوكاس هرنانديز التسجيل في الدقيقة 60.

وأبقى المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان لويس أنريكي على مبابي، مُسجّل الهدف الأول في مرمى ريال سوسييداد الاسباني (2-0) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس، على دكة البدلاء، وذلك بعد أربعة أيام على إبلاغ الدولي الفرنسي ناديه برحيله بنهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.

واختار أنريكي الدولي راندال كولو مواني، لاعب نانت السابق، لخلافة بطل العالم 2018.

كما فضّل أنريكي الإبقاء أيضا على جناحه الأيمن الأساسي الدولي عثمان ديمبيليه على دكة البدلاء ودفع بالإسباني ماركو أسنسيو الذي لعب بديلاً في المباراة ضد ريال سوسييداد الإسباني الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي بين آخر اللاعبين الذين نزلوا من حافلة الفريق لدى وصولها إلى ملعب "لابوجوار" في نانت. وانطلق بسرعة إلى غرفة الملابس، وألقى تحية مقتضبة على جماهير نانت التي جاءت للترحيب به.

وأجرى أنريكي تعديلات كثيرة على تشكيلته. وإذا كان حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما احتفظ بمركزه أساسياً ولعب مباراته الـ100 بألوان سان جرمان، فإن لاعب الوسط الدولي وارين زاير-إيمري شغل مركز ظهير أيمن على حساب الدولي المغربي أشرف حكيمي، مع هرنانديز الظهير الأيسر، الى جانب القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا.

ولعب الكوري الجنوبي كانغ-إن لي، العائد من كأس أمم آسيا، جنبًا إلى جنب مع البرتغالي فيتينيا والأوروغوياني مانويل أوغارتي في خط الوسط.

وهو الفوز الثالث تواليا لسان جرمان والسادس عشر في الدوري هذا الموسم فرفع رصيده إلى 53 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق 14 نقطة عن مطارده المباشر نيس الذي يحل ضيفاً على رينس الأحد.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة تمريرة عرضية للجناح برادلي باركولا من الجهة اليسرى أبعدها الحارس إلى ركنية (9).

وكاد مصطفى محمد يفعلها عندما استغل خطأ للمدافع البرتغالي دانيلو في إبعاد كرة خلف الدفاع فانتزعها منه وتوغّل داخل المنطقة وسددها زاحفة أبعدها دوناروما بقدمه وتهيّأت أمام نيكولاس كوزا الذي حاول متابعتها داخل المرمى، لكن ماركينيوس أبعدها في توقيت مناسب إلى ركنية سجل منها نيكولاس بالوا هدفاً ألغيَ بداعي التسلل (45+2).

وكاد بالوا يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها دوناروما إلى ركنية (54).

ونجح هرنانديز في منح التقدم لسان جرمان بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بقدم لاعب الوسط موسى سيسوكو وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ديكان (60).

ودفع أنريكي بمبابي وديميبيليه وحكيمي مكان أسنسيو ولي وكولو مواني مباشرة بعد الهدف (62).

وكاد مصطفى يدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها دوناروما (70).

وأمَّن مبابي فوز فريقه عندما اقتنص ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس أوغوستو بعد مراوغة ذكية بين قدميه فانبرى لها بنفسه قوية بيمناه على يسار ديكان (78).

وحرم القائم الأيسر أوغوستو من تقليص الفارق بردّه تسديدته من مسافة قريبة (80).

هاتريك ديفيد

وأكرم ليل وفادة ضيفه لوهافر عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد، وانتزع المركز الثالث مؤقتاً.

ومنح ديفيد التقدم مبكراً وتحديداً في الدقيقة 14، قبل أن يضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة إثر تمريرة من الإنكليزي أنجيل غوميز (44).

وحقق ديفيد الهاتريك مطلع الشوط الثاني عندما انبرى إلى ركلة جزاء تصدى لها الحارس وارتدت الى الدولي الكندي فتابعها داخل المرمى (49).

ورفع ديفيد رصيده إلى 11 هدفا ولحق بالثنائي وسام بن يدر (موناكو) وألكسندر لاكازيت (ليون) إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق 10 أهداف خلف مبابي المتصدر.

واستعاد ليل توازنه بعد خسارته أمام سان جرمان 1-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه العاشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 38 نقطة منتزعاً المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف من موناكو الذي يستضيف تولوز الأحد.

وتقدم ليل أيضا بفارق نقطة واحدة مؤقتاً عن بريست الرابع سابقاً والذي يحل ضيفاً على مرسيليا الأحد في ختام المرحلة، فيما مُنيَ لوهافر بخسارته الثانية توالياً والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة (تعادلان) التي لم يذق فيها طعم الفوز والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب غداً أيضا ستراسبورغ مع لوريان، رين مع كليرمون فيران ومونبلييه مع متز.

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