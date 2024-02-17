مان سيتي يواجه تشيلسي وليفربول مع برينتفورد اليوم

المصدر: لندن - د ب أ

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يلتقي مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي اليوم في قمة مباريات المرحلة الـ25 للدوري الإنجليزي «البريميرليغ» في إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي.

ويأمل «السماوي» الذي يوجد في المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول «المتصدر»،في استمرار انتفاضته بالبطولة، التي شهدت فوزه في لقاءاته الستة الأخيرة.

ويبدو مانشستر سيتي في أفضل حالاته في ظل جاهزية نجومه لا سيما النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في المقابل، يحل ليفربول ضيفاً على برينتفورد، وتبدو حظوظ محمد صلاح قائمة بقوة للعودة للفريق، بعد تعافيه من الإصابة،فيما يطمع أرسنال، صاحب المركز الثالث بـ52 نقطة، لمواصلة صحوته أمام مضيفه بيرنلي، ويستضيف توتنهام فريق وولفرهامبتون، بينما يلعب أستون فيلا مع مضيفه فولهام، ويلتقي نيوكاسل ضيفه بورنموث، بينما يلتقي نوتينغهام فورست ضيفه ويستهام.

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