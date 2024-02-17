برشلونة ضيف سلتا فيجو في الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - د ب أ

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يسعى فريق برشلونة لإضافة ثلاث نقاط لرصيده عندما يحل ضيفاً على سلتا فيجو في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، ورغم ابتعاد برشلونة عن ريال مدريد بفارق عشر نقاط كاملة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، ولكنه يرغب في تحقيق الفوز على أمل تعثر «الملكي» في الجولات المقبلة من الدوري. وما يزيد من رغبة برشلونة في تحقيق الفوز بهذه المباراة هو تعادله في الجولة الأخيرة أمام غرناطة 3 - 3 وهو ما أدى إلى ابتعاده نسبياً عن صراع المنافسة على اللقب.

ويلتقي أتلتيكو مدريد «الرابع بـ 48 نقطة» مع لاس بالماس، وأوساسونا مع قادش، وبلنسية مع أشبيلية.

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