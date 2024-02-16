بعد قرار مبابي.. صلاح يدخل حسابات الخليفي والأخير يخطط لرد الصاع صاعين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل وسائل الإعلام، التكهن بملامح المشروع الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، في ظل الضجة المثارة حول الرحيل الوشيك لكيليان مبابي نجم الفريق.

وأجمعت تقارير صحفية أن إدارة باريس بصدد استثمار الأموال التي يوفرها رحيل مبابي، في بناء مشروع جديد يرتكز على 3 صفقات، جناح سريع بديل لمبابي، ولاعب وسط دفاعي، وصانع ألعاب، وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "ليكيب" قائمة من الأسماء المرشحة، تتضمن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وأضافت أن الأولوية لدى الإدارة الباريسية لدعم الهجوم، ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وأكدت تقارير أخرى أن باريس مستعد لدفع 130 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، وأيضًا 175 مليون يورو لكسر عقد لياو مع ميلان.

وبخلاف المذكورين، تشمل قائمة الأسماء المرشحة لمشروع باريس، برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وليني يورو مدافع ليل، وبرونو جيمارايش لاعب نيوكاسل، وجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، وعودة تشافي سيمونز المعار إلى لايبزيغ.

ويحاول ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، تقليص الخسائر المالية من وراء الرحيل الوشيك لمبابي، الذي أبلغ النادي الفرنسي بأنه سيرحل مجانًا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الخليفي تقدم بطلب غريب لمبابي، يتمثل في سداد جزء من مكافأة توقيع اللاعب لريال مدريد، إلى خزينة باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي يستهدف من هذه الخطوة أن يكون المبلغ الإجمالي الذي يدخره أو يحصده، يعادل صفقة انتقال مبابي للميرنغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السيناريو يبدو صعبًا، لكنه مطروح على طاولة المفاوضات بين مسؤولي باريس واللاعب في الفترة الحالية، موضحة إن إدارة باريس تعرف أن الفرصة ضئيلة بشأن قبول مبابي لهذا الحل، لكنها لا زالت تأمل موافقة اللاعب، حتى لا يتضرر النادي بالكامل قبل رحيله.

وتلوح في الأفق، معركة عنيفة خلف الكواليس، بين مبابي، وناصر الخليفي، بحسب صحيفة "لوباريزيان"، التي قالت إن باريس لن يوفر 200 مليون يورو فقط من الرحيل الوشيك لمبابي بنهاية الموسم الجاري، بل ربما يصل المبلغ إلى 500 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس تحاول خداع مبابي، وحرمانه من بعض المكافآت، في ظل رغبة باريس في العودة بقوة للوقوف على قدميه من الناحية الاقتصادية.

وزاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، من الجدل المثار حول مبابي ورحيله عن باريس بنهاية الموسم الجاري.

وسئل أرتيتا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "هل ستكون مهتمًا بضم مبابي حتى إذا كنا نعرف أين سيذهب بعد باريس؟، ورد المدرب الإسباني ضاحكا: "هل تعلم بالفعل أين سيذهب؟ لاعب بقيمة مبابي يدفعنا بالطبع للنقاش حول إمكانية ضمه ولكن كما قلت يبدو أنه يسير في طريق مختلف، لكن لم لا نفكر في ضمه، فإذا أردنا أن نكون أفضل فريق فإننا بحاجة للتعاقد مع أفضل اللاعبين والمواهب".

وأوضح: "لم أناقش هذا الموضوع، لكن ربما يناقشه المدير الرياضي إيدو مع ملاك النادي، لا توجد مشاكل لدينا، فالجميع يريد اللعب لأرسنال، وعلى الأقل اللاعبون الذين نتفاوض معهم، بسبب تاريخ النادي وإنجازاته في الماضي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز