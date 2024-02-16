بعد الهزيمة من الأردن.. الإطاحة بمدرب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إقالة الألماني يورغن كلينسمان من تدريب المنتخب، بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا.

وقال رئيس الاتحاد الكوري تشونغ مونغ جيو في مؤتمر صحفي "قررنا إقالة كلينسمان بعد دراسة متأنية"، وأضاف "لم يرق نهج وتنافسية كلينسمان كمدرب إلى مستوى التوقعات، ولذلك قررنا تغيير الإدارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأوضح كلينسمان، أن مهمته في كوريا الجنوبية كانت رحلة مذهلة، وشكر لاعبيه في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

وخرجت كوريا الجنوبية من نصف نهائي كأس آسيا، بعد الخسارة 0-2 أمام الأردن، وأثارت معاناة المنتخب الكوري الجنوبي في كأس آسيا، والمشادة بين اللاعبين، انتقادات من وسائل الإعلام والجمهور.

ووقعت مشاجرة قبل مباراة نصف النهائي ضد الأردن، بين كانغ إن لي والقائد سون الذي أصيب في إصبعه خلال الواقعة، وجاء الأمر بعدما حاول بعض اللاعبين الشباب في المنتخب الكوري، بينهم كانغ إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب تنس الطاولة، مما أغضب القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن سون حاول التحدث إلى اللاعبين الشباب، إلا أن الأمر خرج عن طوره، وشهد احتكاكًا مباشرًا بعدما رفضوا الاستماع إليه.

وأوصى كبار مسؤولي اللعبة في كوريا الجنوبية، بإقالة كلينسمان من منصبه، وقال كوان هوانغبو من لجنة المنتخب في الاتحاد المحلي "توصلنا إلى إجماع، على أن كلينسمان لا يمكنه الاستمرار في قيادته كمدرب للمنتخب"، وبعد اجتماع استمر 3 ساعات، قال هوانغبو إن اللجنة رأت "الإعداد التكتيكي لكلينسمان لم يكن كافيًا خلال حملة الفريق المخيبة للآمال في كأس آسيا".

وأردف "كانت هناك تقارير تفيد أنه بدا متجاهلا للجمهور الكوري بسبب إقامته القصيرة في كوريا الجنوبية، وأنهم فقدوا الثقة به"، وذكرت وكالة "يونهاب" أن كلينسمان حضر الاجتماع عبر الفيديو من منزله في الولايات المتحدة الأمريكية.

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