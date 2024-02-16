مورينيو: الأفارقة مخلصين لكن جماهيرهم سبب امتناعي عن التدريب بالقارة السمراء

المصدر: البيان

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أكد جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، أنه يحب مانشستر يونايتد وجماهيره، النادي الذي دربه بين عامي 2016 و2018.

وقال مورينيو خلال حواره مع نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند "أحب اليونايتد وجماهيره، وأتمنى أن يسير الفريق على ما يرام".

وأضاف "أتمنى أن يعود مانشستر يونايتد مرة أخرى، الفريق الذي أحببته كثيرا".

وتابع المدرب البرتغالي "لا يمكنني الذهاب إلى قارة أفريقيا، فالجماهير هناك في كل مكان"، في إشارة إلى أنه لن يستطيع وقتها الاستمتاع بحياته الشخصية.

وشدد "لقد دربت العديد من اللاعبين الأفارقة مثل دروجبا وجيريمي وكالو وأوبي ميكيل وإيسيان، وفي كل مرة أذهب إلى إفريقيا، لا أستطيع المشي، بسبب الجماهير".

وواصل "حتى في قارة أوروبا، أجد العديد من الجماهير الإفريقية، هم يحبونني حقًا".

وأتم "لأكون صادقًا، أنا أحب اللاعبين، وأشعر أن اللاعب الإفريقي مخلص ونقي لدرجة كبيرة".

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