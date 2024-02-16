البرسا يقع في الفخ.. إصابة خفية لصفقة برشلونة الجديدة

المصدر: البيان

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فجر تقرير صحفي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول إحدى الصفقات التي أبرمتها إدارة برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث أعلنت إذاعة RAC1، أن أحد الأسباب الرئيسية لمعاناة الوافد الجديد أوريول روميو، إصابته الخفية.

وأضافت "تم اكتشاف مشكلة في ركبة روميو، أثناء الفحص الطبي، لكن البارسا اختار التوقيع معه، لأنه كان في حاجة ماسة إلى لاعب وسط دفاعي لتعويض رحيل بوسكيتس".

وتفاقمت إصابة روميو في الفترة الأخيرة، حيث قرر اتباع رحلة علاج بدلا من اللجوء إلى الجراحة، حيث يريد مساعدة برشلونة حتى نهاية الموسم.

وخلال المباريات الماضية، لعب روميو لمدة 65 دقيقة فقط، واتخذ الفريق الكتالوني، قرارا بتقليل العبء على روميو في التدريبات، حتى يكون لائقا قدر الإمكان للمشاركة.

وقرر تشافي مدرب برشلونة، في المباريات الأخيرة، الاعتماد على المدافع أندرياس كريستنسن، في مركز محور الارتكاز لتعويض غياب روميو.

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