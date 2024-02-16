عليك أن تجعله سعيدًا فقط.. مورينيو يكيل المديح لكريستيانو رونالدو

المصدر: البيان

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انهال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، بالمديح على مواطنه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وسبق للثنائي، العمل معا في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، إذ يعد مورينيو، المدرب الأكثر تأثيرا في مسيرة رونالدو على صعيد الأرقام التهديفية.

وخلال مقابلة مع ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، بموقع يوتيوب، قال مورينيو "عندما كنا نواجه فريقا مثل ليفانتي وتتقدم بخماسية، تفكر في إراحة بعض النجوم".

وأكمل "لكن رونالدو كان يرفض تماما استبداله، ويقول (لا، يمكنني تسجيل هدف آخر)، وعندما تملك رجالا مثله، لا يسعك سوى ترك القارب يسير وحده في الماء، واستمتع فقط بالقتال حتى النهاية".

وبسؤاله عن شعوره بتدريب لاعب مثل رونالدو، أجاب "أظن أنك لست بحاجة لتدريبه أو تعليمه أشياء كثيرة، عليك أن تجعله سعيدا فقط بخلق بيئة مناسبة له من الناحية الخططية، لمساعدته على إظهار أفضل ما لديه".

وأكد مورينيو أن ريال مدريد كان نقطة تحول في مسيرة رونالدو من ناحية أسلوب اللعب.

ونوه "لقد تحول هناك من جناح أيسر أو أيمن، يقوم بالمراوغات ومهاجمة المدافعين، إلى هداف حقيقي، وهو ما أصبح عليه لاحقا في بقية مسيرته".

وأشار مورينيو إلى بدء هذا التحول من مباراة الريال ضد برشلونة في نهائي كأس الملك 2011، حيث فاز الملكي بهدف سجله الدون برأسية رائعة.

واستطرد "ربما كانت المرة الأولى التي يشعر فيها الناس، بأن ثمة وحش قادم ليصبح هدافا، وليس فقط مجرد جناح".

كما أقر مورينيو بمساعدته للهداف التاريخي لكرة القدم، على توفير جهده للهجوم، عبر إسناده بأحد لاعبي الوسط، إما تشابي ألونسو أو سامي خضيرة، للقيام بالعمل الدفاعي بدلا منه.

واختتم "كريستيانو لديه الحافز دائما، ولست بحاجة لمنحه له، فهو يمتلك الطموحات اللازمة والقدرات الفنية.. عليك فقط أن تقدم له بعض التعليمات الخططية، واتركه بعدها ليكون سعيدا".

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