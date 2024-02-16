أخبار ريال مدريد.. «الميرنغي» يتفوق على عمالقة أوروبا وطلب مفاجئ من أنشيلوتي

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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تتوالى الأحداث واحدة تلو الأخرى، داخل جدران ريال مدريد، النادي الأكثر شعبية في العالم على المستوى الجماهيري، بحسب الإحصائيات الصادرة عن عدة جهات رسمية.

ويستعرض «البيان»، أحدث الأخبار الخاصة بنادي ريال مدريد، التي رصدتها في الصحف العالمية خلال الساعات الماضية.

ريال مدريد في الصدارة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تقريرًا ماليًا، شهد تصدر الميرنغي لقائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للإيرادات عام 2023، حيث سجل إيرادات بقيمة 841 مليون يورو (901 مليون دولار) متفوقًا على مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي بلغت إيراداته 836 مليون يورو.

وحل برشلونة في المركز الثالث بتسجيله إيرادات بقيمة 815 مليون يورو، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز الرابع بتسجيله 804 ملايين يورو، وأوضح "يويفا" أن إيرادات بايرن ميونخ صاحب المركز السادس بالقائمة، ارتفعت بمقدار 90 مليون يورو لتبلغ 744 مليون يورو.

وحلت أندية الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وليفربول، وتشيلسي، وأرسنال، ونيوكاسل يونايتد، ووست هام يونايتد، وبرايتون في قائمة أول 20 ناديًا على مستوى أوروبا من حيث الإيرادات المحققة، وظهرت قوة الدوري الإنجليزي من خلال الإيرادات الإجمالية التي بلغت قيمتها 6 مليارات و500 مليون يورو في 2022.

وحل الدوري الإسباني في المركز الثاني بتسجيله إيرادات بقيمة 3 مليارات و300 مليون يورو، يليه الدوري الألماني الذي سجل ثلاثة مليارات و200 مليون يورو.

ريال مدريد يحصن لونين

اتخذت إدارة ريال مدريد قرارًا يخص حارس المرمى الأوكراني أندري لونين، بعد تألقه مؤخرًا، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للميرنغي، عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، حيث يناقش النادي فكرة توقيع عقد جديد مع لونين، في ظل انتهاء تعاقده مع الريال بحلول صيف العام المقبل 2025، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد ترغب في الاعتماد على لونين الموسم المقبل كمنافس قوي لكورتوا، وإذا كان يريد الرحيل فإن العقد الجديد سيساعد النادي على رفع السعر المطلوب لبيعه، مشيرة إلى أن ريال مدريد سيبحث عن خيار منخفض التكلفة ليكون بديلاً لكورتوا الموسم المقبل، حال رحل لونين، أو سيقوم بتصعيد حارس فريق الشباب فران جونزاليس صاحب الـ 18 عامًا، بعدما تم إلغاء فكرة التعاقد مع كيبا بشكل نهائي.

خطة ريال مدريد لوداع مودريتش

وضع مسؤولو ريال مدريد خطة وداع النجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم الميرنغي، الذي بات أيامه معدودة داخل صفوف الريال، إذ إن كل المؤشرات تؤكد أن الموسم الجاري هو الأخير للوكا مع الملكي الذي قضى 12 عامًا بين جدرانه.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن جلوس مودريتش على مقاعد البدلاء أمام لايبزيغ، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مشيرة إلى أن إدارة ريال مدريد، تسعى لوضع خطة وداع عاطفية لأسطورته مودريتش، ومن ضمنها الإعلان عن رحيله قبل نهاية الموسم الحالي ليحتفل به المشجعون في مختلف الملاعب كل أسبوع.

وكان مودريتش أساسيًا خلال الموسم الماضي، لكن هذا الموسم بات ملازمًا لمقاعد البدلاء، وبدأ النجم الكرواتي أساسيًا في 15 مباراة فقط هذا الموسم، من أصل 36.

طلب أنشيلوتي

تقدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بطلب مفاجئ إلى إدارة النادي، يتمثل في تجديد عقد اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي، بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، في ظل انتهاء تعاقده مع الميرنغي بنهاية الموسم المقبل 2025.

وحاول ريال مدريد الصيف الماضي بيع ميندي، في ظل كثرة إصاباته وابتعاده عن مستواه، لكن الأمر لم ينجح الأمر، إلا أن الموسم الجاري اختلف، ونجح اللاعب في استعادة مستواه، ووصفه المدرب الإيطالي بأنه أفضل ظهير أيسر دفاعي في العالم.

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