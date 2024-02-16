القصة كاملة.. إسدال الستار على مسلسل مبابي وباريس سان جيرمان يعلن رحيله رسمياً

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي مستقبله أخيرًا، بإعلانه عدم الاستمرار مع ناديه باريس سان جيرمان، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي أكد عليه البي أس جي أيضًا في بيان رسمي.

وحاول باريس، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي الذي طالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل.

ويرصد «البيان» خلال الأسطر التالية، القصة الكاملة لكواليس رحيل مبابي عن باريس ووجهته المقبلة وردود الأفعال، حسب ما جاء في الصحافة العالمية، بالترتيب الزمني.

مبابي يتخذ قرار الرحيل

أكد خبير انتقالات الأندية الأوروبية فابريزيو رومانو، أن مبابي أبلغ رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بالرحيل مجانًا عن حديقة الأمراء، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لم يتم الاتفاق على بنود الرحيل بشكل كامل، لكن المؤكد أن اللاعب سيرحل في الصيف المقبل بنهاية فترة عقده مع باريس 30 يونيو 2024، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله بالمجان إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

باريس يعلن رحيل مبابي

أعلن باريس سان جيرمان، رحيل مبابي، بنهاية الموسم الجاري، بعد فترة طويلة شهدت غموضًا حول موقف النجم الفرنسي، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس أصدر بيانًا رسميًا، وأرسله إلى وسائل الإعلام يعلن فيه رحيل مبابي عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وجاء في البيان: "يؤكد نادي باريس أن كيليان أبلغنا بقرار رحيله في نهاية موسم 2024، ولم يتم الاتفاق بعد على شروط الرحيل بشكل كامل".

مبابي إلى ريال مدريد

ووافق مبابي على الانضمام لصفوف ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد، بحسب ماتيو موريتي الصحفي بشبكة "Relivo" الإسبانية، الذي قال إن مبابي وافق بالفعل على الانضمام إلى الميرنغي، وقال "نعم"، ليحقق رغبته أخيرًا، بالذهاب إلى النادي الملكي.

وأضاف موريتي: "بعد ضمان مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتمديد تعاقده مع النادي، كان فلورنتينو بيريز رئيس الريال متفائلاً بشأن ضم مبابي، وكان الشعور أن كيليان سيصل، وأن الفترة الطويلة من المفاوضات ستؤتي ثمارها بالنهاية، لا تزال تفاصيل الاتفاق بين مبابي وريال مدريد بحاجة إلى الانتهاء منها، وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، خصوصًا أن القرار الأصعب بمغادرة باريس سان جيرمان تم اتخاذه بالفعل".

مبابي يطالب الخليفي بعدم إثارة المشاكل ورد فعل مفاجىء من الأخير

وعن كواليس اتخاذ مبابي لقرار إبلاغ النادي الفرنسي برحيله خلال الوقت الراهن، وقبل ما يقرب من 4 أشهر على انتهاء فترة عقده، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن مبابي اتخذ قرار الرحيل منذ فترة، وكان يود إبلاغ ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي بالأمر، لكنه لم يحصل على فرصة مناسبة، سوى الثلاثاء الماضي.

وواصلت الصحيفة: "مبابي طلب من الخليفي، عدم إثارة المزيد من الخلافات في الأسابيع المقبلة، وأن يتقبل قرار رحيله عن حديقة الأمراء بصدر رحب".

وقال مراسل صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن مبابي أبلغ الخليفي بقراره عقب مران الثلاثاء الماضي، الذي أقيم بحضور جماهير الفريق، وأضاف أن رئيس النادي فور علمه بقرار مبابي استدعى على الفور لويس إنريكي مدرب باريس، ولويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي لإبلاغهما بالأمر.

وقال روثين فلامي الإعلامي بقناة RMC: "ناصر الخليفي، أخبرني بوجود خيبة أمل من قرار مبابي، لكن في الوقت نفسه، الخليفي شدد على كونه رجل أعمال، واعتاد بالفعل على فكرة خسارة جزء من استثماره في بعض الصفقات".

وعن رد فعل الخليفي، كشف فلامي عن مفاجأة، قائلاً: "الخليفي أشاد بموقف مبابي، وأعرب عن تقديره له، لأن اللاعب جاء ليعلن قراره وجهًا لوجه أمامه، وباريس لن يعاقب مبابي على موقفه بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، كما أن الخليفي سعيد بإجمالي استثماراته".

ماذا سيفعل باريس بأموال مبابي؟

وسيوفر باريس أموالاً ضخمة بعد الرحيل الوشيك لمبابي، حيث أكدت صحيفة "The Athletic" الإنجليزية، أن إدارة النادي الفرنسي ستوفر ما يقرب من 200 مليون يورو سنويًا برحيل مبابي الصيف المقبل، مشيرة إلى أن الإدارة الباريسية تنوي استغلال هذا المبلغ، في التركيز على العناصر الشابة وبناء فريق جماعي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن باريس يستهدف أيضًا عددًا من النجوم للتعاقد معها خلال الصيف المقبل، يأتي في مقدمتها جافي لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، الذي يغيب حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا يفكر في الاستغناء عن جافي الذي يمتد عقده حتى 2026، لأنه مستقبل الفريق وركيزة أساسية، وكذلك اللاعب لا ينوي الرحيل، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني، واستعداد باريس لتقديم عرض مغر قد يغير هذه الخطط والحسابات.

صفقة مبابي تهدد نجم ريال مدريد

وبعدما أوشك ريال مدريد على تحقيق حلم جماهيره بالتعاقد مع مبابي، أشارت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن هناك توابع سلبية على هذه الصفقة التاريخية، موضحة أن مبابي لن يحل أزمة المهاجم في تشكيلة ريال مدريد الموسم المقبل، خاصة إنه من المتوقع أن يلعب في مركز الجناح كما اعتاد منذ بداية مسيرته.

وأكدت الصحيفة، أن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على أحد أجنحة ريال مدريد، وبالتحديد رودريغو دو غوس نجم الميرنغي، في ظل تألق فينيسيوس جونيور فضلاً عن كونه أحد نجوم الفريق بالسنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يضطر ريال مدريد لوضع رودريغو بقائمة الراحلين في الصيف، خاصة إنه من المستحيل التفريط في فينيسيوس.

ورغم ما ذكرته الصحيفة، إلا أنه على أرض الواقع يشغل مبابي عادة مركز الجناح الأيسر، الذي ينشط فيه فينيسيوس أيضًا، فيما يلعب رودريغو كجناح أيمن.

برشلونة يراقب الأوضاع

ويتابع مسؤولو برشلونة أنباء الانتقال المحتمل لمبابي، إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، وكتب الصحفي الإسباني خوتا جوردي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ملف مبابي محل نقاش داخل مكاتب برشلونة، عندما تواجدت هناك كانوا يسألونني إذا كان اللاعب وقع بالفعل مع ريال مدريد".

تشواميني مستمتع بالمشاهدة

وأثار الفرنسي أوريلين تشواميني نجم ريال مدريد، حالة من الجدل بعد الإعلان عن رحيل مواطنه مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان، وبالطبع اقتراب انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، واضعًا بها أيقونة "الفشار"، في إشارة إلى أنه يشاهد الأحداث الجارية مستمتعًا، على غرار مشاهدي عروض السينما.

وأكد تشواميني في تصريح سابق الأيام الماضية، أنهم يتحدثون عن الصفقة المحتملة، بضم مبابي، داخل غرف ريال مدريد المغلقة، وقال في تصريحات صحفية: "لم يخبرني مبابي بأي شيء عن انتقاله لريال مدريد، وحتى لو فعل ذلك فلن أخبركم، بالفعل نحن نتحدث عنه في غرفة تبديل الملابس، لأنه موضوع مهم، ونأمل أن تستقر الأمور في الأسابيع المقبلة".

نادال يتمنى رؤية مبابي بقميص ريال مدريد

أعرب نجم التنس وأحد مناصري ريال مدريد، الإسباني رافائيل نادال، أنه يتمنى انضمام مبابي إلى صفوف الميرنغي الموسم المقبل، مصرحًا لقناة "لا سيكستا"، إنه يتفهم الضغوط التي كانت تحيط بمبابي، حينما رفض عرض الريال قبل عامين.

وقال نادال: "مبابي باريسي وهي مدينته، وفوق كل ذلك قدموا له كل المال الذي يحلم به، أتفهم الضغوط التي كانت تحيط به، وأن قراره لم يكن يروق للإسبان، لكني آمل أن يتخذ قرارًا مختلفًا هذه المرة، بالطبع أريد مشاهدة مبابي في ريال مدريد".

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