أخبار برشلونة.. «غربلة» داخل البرسا وملف دي يونغ يزداد تعقيدًا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تشهد الفترة الجارية، مفاجآت بشأن مستقبل بعض لاعبي برشلونة، حيث يقترب 3 لاعبين من الرحيل، برغبة متبادلة مع إدارة النادي الكتالوني، بينما أصبح ملف تجديد عقد، النجم الهولندي فرينكي، أكثر تعقيدًا.

ويرصد «البيان» خلال الأسطر التالية، آخر المستجدات الخاصة بنادي برشلونة، بحسب ما جاء في الصحافة العالمية بتاريخ اليوم الجمعة 16 فبراير 2024.

قالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة، لا يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق الكتالوني، ويدرس الرحيل بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب منزعج بسبب المركز الذي يلعب فيه منذ فترة، وأكد على ذلك سرًا وعلنًا، لكن دون جدوى، لذلك فإن رحيله بات قريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تدرس رحيل بعض اللاعبين في الصيف، ومن المتوقع أن يكون كوندي أحد هؤلاء الذين سيسمح لهم بالرحيل.

وفي نفس الشأن، قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أنه من المتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي للتعاقد مع كوندي، حال رحيله عن برشلونة في الصيف.

وشارك كوندي صاحب الـ 25 عامًا، في 30 مباراة مع برشلونة في الموسم الجاري بمختلف المسابقات، صنع خلالها 3 أهداف وسجل هدفين.

Man Utd and Chelsea transfer boost as ‘Barcelona OPEN to offers for star man as relationship with chiefs deteriorates’https://t.co/x1az78XfU7https://t.co/x1az78XfU7 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 15, 2024

بالدي يلحق بجول كوندي

وفتح برشلونة الباب أمام إمكانية بيع أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر، حال تلقي عرضًا ماليًا مغريًا نظير بيعه، بحسب "إل موندو ديبورتيفو".

وأكدت الصحيفة، أن هذه الخطوة تتوقف على مدى موافقة بالدي على خطوة الرحيل في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن بالدي البالغ من العمر 20 عامًا وقع عقدًا جديدًا في سبتمبر الماضي مع البرسا يمتد حتى صيف 2028، ويتضمن شرط جزائي قيمته مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا ينوي تجديد عقد ماركوس ألونسو الذي سينتهي في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فتح باب الاستغناء عن بالدي الذي سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، سببه ظهور اللاعب الشاب هيكتور فورت صاحب الـ 17 عامًا بمستوى مميز.

وختمت الصحيفة، بأن فورت مع جواو كانسيلو، خياران أساسيان لشغل الجبهة اليسرى في برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

دي يونغ يصدم برشلونة

ومن ناحية أخرى، اتخذ الهولندي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة، قرارًا مفاجئاً، بعدما قدمت إدارة النادي الكتالوني عرضًا للاعب من أجل تجديد عقده، وأكدت إنه إذا لم يوافق عليه سيتم التحرك لبيعه، في ظل اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا بضمه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن دي يونغ ليس مستعدًا للمساس بعقده الحالي مع برشلونة الذي ينتهي في صيف 2026، ولن يقبل الضغوط من أجل الرحيل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب لا يريد الرحيل ولا يريد التجديد، وهو الموقف الذي اتخذه بالفعل في صيف 2022، عندما رفض الذهاب لمانشستر يونايتد.

وأشارت، إلى أن دي يونغ سئم من فتح هذا الملف دائمًا حين يمر برشلونة بأزمة رياضية كبيرة، بدلاً من التركيز على محاولة إنقاذ الموسم.

وجذب دي يونغ أنظار أندية باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، لكن من المتوقع أن يطلب برشلونة مقابل مادي كبير نظير بيعه.

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