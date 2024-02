أخبار برشلونة.. «غربلة» داخل البرسا وملف دي يونغ يزداد تعقيدًا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد الفترة الجارية، مفاجآت بشأن مستقبل بعض لاعبي برشلونة، حيث يقترب 3 لاعبين من الرحيل، برغبة متبادلة مع إدارة النادي الكتالوني، بينما أصبح ملف تجديد عقد، النجم الهولندي فرينكي، أكثر تعقيدًا.

ويرصد «البيان» خلال الأسطر التالية، آخر المستجدات الخاصة بنادي برشلونة، بحسب ما جاء في الصحافة العالمية بتاريخ اليوم الجمعة 16 فبراير 2024.

قالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة، لا يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق الكتالوني، ويدرس الرحيل بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب منزعج بسبب المركز الذي يلعب فيه منذ فترة، وأكد على ذلك سرًا وعلنًا، لكن دون جدوى، لذلك فإن رحيله بات قريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تدرس رحيل بعض اللاعبين في الصيف، ومن المتوقع أن يكون كوندي أحد هؤلاء الذين سيسمح لهم بالرحيل.

وفي نفس الشأن، قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أنه من المتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي للتعاقد مع كوندي، حال رحيله عن برشلونة في الصيف.

وشارك كوندي صاحب الـ 25 عامًا، في 30 مباراة مع برشلونة في الموسم الجاري بمختلف المسابقات، صنع خلالها 3 أهداف وسجل هدفين.

