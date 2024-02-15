دوري أبطال آسيا: الاتحاد يعود بتعادل سلبيّ من أوزبكستان وأولسان يقترب من ربع النهائي

المصدر: أ ف ب

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عاد الاتحاد السعودي حامل اللقب مرتين (2004 و2005) من مواجهة مضيفه نافباخور الأوزبكي بتعادلٍّ سلبيّ الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان إياباً في 22 الشهر الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وهذا التعادل الأوّل للاتحاد بعد فوزين، الاول على الفيصلي 4-0 في ربع نهائي الكأس والثاني على الطائي 3-0 في الدوري.

واستمر غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن الفريق السعودي، بعدما كان قد أكّد مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو أن الاستبعاد يأتي من قرار فني، مشيراً إلى أنه سيعود في مواجهة الرياض الأحد ضمن الدوري.

وقال الأربعاء "كريم بنزيمة يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، وذلك بعد غيابه عن المشاركة مع الفريق في معسكر الإمارات خلال الفترة الإعدادية أثناء توقف مسابقة الدوري خلال الفترة الماضية، بسبب كأس أسيا ومشاركة المنتخب السعودي فيها".

حاول الاتحاد افتتاح التسجيل أوّلاً عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله برأسية (10).

ووصلت كرة للبرازيلي رومارينيو على حدود منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة قوية علت المرمى (15).

وجاءت أولى محاولات نافباخور بتسديدة تصدّى لها حسن كادش (20).

وواصل الاتحاد السيطرة على أطراف الملعب والعمق ولكن دون خطورة في ظل التمركز الدفاعي لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم تتغيّر الأمور كثيراً في الشوط الثاني فبقيَ الاتحاد مسيطراً من دون تشكيل خطورة.

وأهدر حمدالله فرصة لتسجيل هدف أول (80).

ووضع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حامل اللقب مرّتين عامي 2012 و2020، قدماً في ربع النهائي بعد فوزه الكبير على ضيفه فنتفورت كوفو الياباني 3-0 ذهاباً على ملعب أولسان مونسو.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم إلى جو مين كيو (37 و45 من ركلة جزاء) وسيول يونغ وو (61).

ويلتقي الفريقان إياباً الأربعاء المقبل.

افتتح جو مين كيو التسجيل بسهولةٍ برأسية بعدما تابع كرةً مرتدةً من الحارس (37)، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء (45).

وأكّد يونغ وو تفوّق فريقه بعد هجمةٍ مرتدة ومراوغةٍ داخل منطقة الجزاء مسدداً على يمين المرمى (61).

وحاول الضيوف أن يؤمّنوا هدفاً يُعطيهم دفعةً معنويةً في مباراة الإياب، لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغى هدف النيجيري بيتر أوتاكا بداعي التسلل (87).

وكان كاواساكي فرونتال الياباني افتتح ذهاب هذا الدور الثلاثاء بفوزه على مضيفه شاندونغ تايشان الصيني 3-2، وسيلتقيان إيابا في 20 الحالي.

كما تغلّب تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي، بطل نسختي 2006 و2016، على مواطنه بوهانغ ستيلرز، بهدفين نظيفين الأربعاء، وسيلتقيان إياباً في 20 أيضاً.

وتعادل بانكوك يونايتد التايلاندي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني الأربعاء 2-2.

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